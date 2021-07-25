Жатва в Беларуси набирает обороты

Источник материала: БT

Не менее горячая тема лета. Жатва в стране набирает обороты. Темп взят неплохой. Оценку на неделе дал Президент - Александр Лукашенко всегда пристально следит за ходом уборочной. Важно не сбавлять скоростей, ведь погода аграриев не балует! Но за темпами главное не упустить качество уборки - это принципиальное требование Президента.

До сих пор в полях велики потери зерновых. Это около миллиона тонн ежегодно. Госконтролю и МВД поручено проверить сельхозтехнику (не все комбайны в строю), а также усилить контроль за дисциплиной на всех уровнях, губернаторам - решить кадровую "недостачу". Хозяйствам не хватает полторы тысячи комбайнеров. Не затягивать с решением проблем - требование Президента. Ведь, как известно - день год кормит! Сейчас эта формула актуальна как никогда. Пандемия взвинтила цены на продовольствие. Такой шанс упустить нельзя.

По итогам этого года Беларусь планирует заработать на экспорте продуктов питания не менее 6 миллиардов долларов. Об этом в проекте " Вопрос номер 1 " заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко. Он отметил - ситуация с внешними продажами продукции АПК на сегодня не поменялась. Мы торгуем в тех же пропорциях, что и раньше, несмотря на санкционное давление.

Товары под брендом "Сделано в Беларуси" поставляем в 116 стран. Главный результат предыдущей пятилетки - рост внешних продаж на треть. Сейчас свыше 80 % от всего объема уходят к партнерам по СНГ. Ключевые позиции занимает и Китай. За 5 лет экспорт наших продуктов на этот рынок вырос в 13 раз. (видео)





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