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Конституционная комиссия подвела предварительные итоги работы над проектом Основного закона Беларуси

26.07.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Продолжается в Беларуси и работа над проектом Основного закона страны. На неделе Конституционная комиссия подвела предварительные итоги. Поправки затрагивают буквально все сферы жизни нашего общества. Конституция будущего должна заглядывать за горизонт и отвечать вызовам и угрозам, которые стоят перед молодым государством.

Планируется зафиксировать четкие рамки по отношению белорусов к традиционным семейным ценностям. Брак предлагается прописать в Конституции как союз женщины и мужчины. Для эффективной связи между гражданами и властью предлагается ввести институт уполномоченного по правам человека. Отдельное внимание перераспределению полномочий и увеличению роли парламента в стране. Каденцию депутатов предлагают увеличить до пяти лет и сделать единый день голосования в местные Советы и парламент.

Широкое обсуждение в обществе и профессиональной среде вызвало предложение ограничить до двух количество возможных президентских сроков. Острой критике подвергается попытка брать за пример стандарты обязательной сменяемости власти. Звучит вопрос: а не нарушает ли это право тех граждан, которые посчитают возможным оказать доверие кандидату и в третий раз, но столкнутся с искусственной преградой в Конституции.


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Продолжается в Беларуси и работа над проектом Основного закона страны. На неделе Конституционная комиссия подвела предварительные итоги. Поправки затрагивают...
 
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