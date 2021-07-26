ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

26 июля в "Понятной политике" расскажем, как западные политики работают под грифом мошенников

26.07.2021 08:33 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Сегодня в "Понятной политике" мы расскажем о "торговле влиянием" и "дружбе за деньги". Как западные политики работают под грифом мошенников.

От президента Франции до главы МВФ. Откаты, взятки за госконтракты, махинации с банками. Первую порцию фактов, которые в Европе предпочитают не афишировать, смотрите сегодня сразу после "Панорамы".

Все выпуски программы смотрите здесь.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в "Понятной политике" мы расскажем о "торговле влиянием" и "дружбе за деньги". Как западные политики работают под грифом мошенников. От президента Франции...
 
Новости дня
Новости общества
 
Рубрика "Площадка" о нелегальных мигрантах с Ближнего Востока, наводняющих Литву и Латвию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

25.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by