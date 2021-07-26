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26 июля в "Понятной политике" расскажем, как западные политики работают под грифом мошенников
26.07.2021 08:33 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня в "Понятной политике" мы расскажем о "торговле влиянием" и "дружбе за деньги". Как западные политики работают под грифом мошенников.
От президента Франции до главы МВФ. Откаты, взятки за госконтракты, махинации с банками. Первую порцию фактов, которые в Европе предпочитают не афишировать, смотрите сегодня сразу после
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Сегодня в "Понятной политике" мы расскажем о "торговле влиянием" и "дружбе за деньги". Как западные политики работают под грифом мошенников. От президента Франции...
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