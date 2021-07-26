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Картина выходных: фестиваль "Вытокi" в Солигорске, велопробег "Во имя Победы!" и "Наш Грюнвальд"
26.07.2021 08:45 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
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Картина выходных. 24-25 июля
Президент Беларуси
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До конца августа в Беларусь поступит
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Белорусские лучницы остановились
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В Минске по 29 июля пройдет международный форум "Точки роста: историческая политика, ценностные и мировоззренческие основания Евразийской интеграции".
Национальный пресс центр проведет пресс-конференцию "Вопросы диагностики и лечения хронических гепатитов. Вакцинация, скрининговые исследования и терапевтическая помощь пациентам", приуроченную ко Всемирному дню борьбы с гепатитом. Начало в 12.00.
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110 лет назад родился Кузнецов Николай Иванович, легендарный советский разведчик, Герой Советского Союза (1944). В Великую Отечественную войну с 1942 г. был в партизанском отряде Д.Медведева "Победители", который действовал на Украинском Полесье. Под именем немецкого обер-лейтенанта Пауля Зиберта вел разведку в г.Ровно (Украина), собирал и передавал в партизанский отряд ценные сведения и документы. Вместе с партизанами совершал диверсии, доставил в партизанский отряд несколько немецко-фашистских генералов и чиновников. Умер в 1944 году.
85 лет назад родился Лиепа Марис Эдуардович, артист балета, балетмейстер, педагог, солист Большого театра (1960-1984), народный артист СССР и Латвийской ССР. Лауреат Ленинской премии (1970). Умер в 1989 году.
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ВЧЕРА Картина выходных. 24-25 июля Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников Могилевского областного онкологического...
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