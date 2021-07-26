Источник материала: БелТА

Только до 31 августа действуют лучшие условия на покупку недвижимости!

Лето – самая сладкая пора для тех, кто хочет купить квартиру в многофункциональном комплексе Minsk World . Именно сейчас застройщик предлагает купить квартиры в новостройках ПО СТАРЫМ ЦЕНАМ!

Осенью стоимость квадратного метра изменится! В том числе и в готовом доме "Прага" престижного квартала "Центральная Европа" ! Вам точно понравится жить в паре шагов от метро, с насыщенной социальной инфраструктурой и высоким уровне благоустроенности!

Заманчиво? Тогда звоните по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Покупка квартиры в готовом доме – это возможность увидеть будущее жильё и на месте оценить все преимущества района. Так сделали гости вечернего коктейля, который прошёл накануне. Многие принимали окончательное решение о покупке сразу же! Увидев этот дом, сложно устоять!





Покупка квартиры в готовом доме - возможность оценить все преимущества лично





Коктейль в "Праге" прошел накануне





Увидев этот дом, сложно устоять

Дом "Прага" находится в квартале с низкой плотностью застройки, построенном по принципу "двор без машин", в нескольких минутах ходьбы от станции метро "Аэродромной" и в пешей доступности от станции "Ковальская Слобода". Удобным этот район будет и для автолюбителей, ведь отсюда можно быстро добраться как в центр, так и в сторону МКАД.





Так выглядит шикарный дом "Прага"

Через дорогу строится Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр Mara Mall. С южной и юго-западной стороны, запроектирован большой парк с фонтанами и аттракционами, зонами отдыха и выгула домашних животных.





Так будет выглядеть Деловой квартал МФЦ





Будущий ТРЦ Mara Mall

Детские сады и школы, поликлиники и медицинские центры, кафе и магазины появятся в соседних кварталах, добраться до них можно будет пешком.

Буквально через несколько лет, после завершения строительства всех объектов, "Центральная Европа" станет одним из лучших районов города, но тогда цены на недвижимость взлетят в несколько раз! Позаботьтесь о своём будущем сейчас!





Продуманная инфраструктура





Все для вас и ваших детей

Продуманные места общего пользования, входы в подъезды с уровня земли, сквозные подъезды с двумя входами, дизайнерское лобби и комфортные лифты OTIS – всё это про дом "Прага" .





Лобби дома "Прага"

В каждой квартире – панорамные окна и свободные планировки. Высота потолков – 2,7 и 3 метра. Площадь квартир варьируется от 30 до 74 квадратных метров.





Ярко и красиво!

Для тех, кто хочет наслаждаться комфортном частного дома даже в городе, застройщик подготовил УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ – квартиры с отдельными входами и террасами на первом этаже. Придомовую территорию можно использовать так, как вам захочется!





Эксклюзивное предложение - квартиры с отдельными входами

Купить квартиру в готовом доме "Прага" квартала "Центральная Европа" можно в офисах продаж в Минске у ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).





Предложение доступно не только столичным жителям! Наши региональные менеджеры по продажам работают в 47 городах страны: Брест, Барановичи, Пинск, Иваново, Витебск, Новополоцк, Верхнедвинск, Докшицы, Орша, Барань, Болбасово, Дубровно, Лепель, Полоцк, Чашники, Толочин, Гомель, Жлобин, Мозырь, Речица, Светлогорск, Чечерск, Петриков, Калинковичи, Гродно, Лида, Новогрудок, Слоним, Дятлово, Кореличи, Могилев, Бобруйск, Кировск, Быхов, Шклов, Костюковичи, Мстиславль, Чаусы, Жодино, Борисов, Заславль, Молодечно, Клецк, Слуцк, Солигорск, Несвиж, Фаниполь. У них вы можете получить профессиональную консультацию, выбрать квартиру и заключить договор!

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Многофункциональный комплекс Minsk World – выбор на все времена!

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