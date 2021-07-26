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Последний шанс купить квартиру по старым ценам! В Minsk World стартовали продажи квартир в готовом доме "Прага"
26.07.2021 09:25 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
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Лето – самая сладкая пора для тех, кто хочет купить квартиру в многофункциональном комплексе
Осенью стоимость квадратного метра изменится! В том числе и в готовом доме
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Покупка квартиры в готовом доме – это возможность увидеть будущее жильё и на месте оценить все преимущества района. Так сделали гости вечернего коктейля, который прошёл накануне. Многие принимали окончательное решение о покупке сразу же! Увидев этот дом, сложно устоять!
Покупка квартиры в готовом доме - возможность оценить все преимущества лично
Коктейль в "Праге" прошел накануне
Увидев этот дом, сложно устоять
Дом
Так выглядит шикарный дом "Прага"
Через дорогу строится Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр Mara Mall. С южной и юго-западной стороны, запроектирован большой парк с фонтанами и аттракционами, зонами отдыха и выгула домашних животных.
Так будет выглядеть Деловой квартал МФЦ
Будущий ТРЦ Mara Mall
Детские сады и школы, поликлиники и медицинские центры, кафе и магазины появятся в соседних кварталах, добраться до них можно будет пешком.
Буквально через несколько лет, после завершения строительства всех объектов,
Продуманная инфраструктура
Все для вас и ваших детей
Продуманные места общего пользования, входы в подъезды с уровня земли, сквозные подъезды с двумя входами, дизайнерское лобби и комфортные лифты OTIS – всё это про дом
Лобби дома "Прага"
В каждой квартире – панорамные окна и свободные планировки. Высота потолков – 2,7 и 3 метра. Площадь квартир варьируется от 30 до 74 квадратных метров.
Ярко и красиво!
Для тех, кто хочет наслаждаться комфортном частного дома даже в городе, застройщик подготовил УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ – квартиры с отдельными входами и террасами на первом этаже. Придомовую территорию можно использовать так, как вам захочется!
Эксклюзивное предложение - квартиры с отдельными входами
Купить квартиру в готовом доме
Предложение доступно не только столичным жителям! Наши региональные менеджеры по продажам работают в 47 городах страны: Брест, Барановичи, Пинск, Иваново, Витебск, Новополоцк, Верхнедвинск, Докшицы, Орша, Барань, Болбасово, Дубровно, Лепель, Полоцк, Чашники, Толочин, Гомель, Жлобин, Мозырь, Речица, Светлогорск, Чечерск, Петриков, Калинковичи, Гродно, Лида, Новогрудок, Слоним, Дятлово, Кореличи, Могилев, Бобруйск, Кировск, Быхов, Шклов, Костюковичи, Мстиславль, Чаусы, Жодино, Борисов, Заславль, Молодечно, Клецк, Слуцк, Солигорск, Несвиж, Фаниполь. У них вы можете получить профессиональную консультацию, выбрать квартиру и заключить договор!
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Многофункциональный комплекс
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Последний шанс купить квартиру по старым ценам! В Minsk World стартовали продажи квартир в готовом доме "Прага"
Лето – самая сладкая пора для тех, кто хочет купить квартиру в многофункциональном комплексе Minsk World. Именно сейчас застройщик предлагает купить квартиры в...
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