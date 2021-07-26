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Окраину Жодино атаковали зомби - там прошел традиционный забег Zombie run
26.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Окраину Жодино атаковали зомби! Но не пугайтесь - все участники экзотического и яркого забега Zombie run остались целы и невредимы. Хотя путь по непростой пересеченной местности было пройти очень непросто. Соревнования уже давно полюбились белорусам, и особенно тем, кто не представляет жизнь без активного времяпровождения в выходной день. Репортаж - из самого сердца события.
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Окраину Жодино атаковали зомби! Но не пугайтесь - все участники экзотического и яркого забега Zombie run остались целы и невредимы. Хотя путь по непростой пересеченной...
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