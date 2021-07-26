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Окраину Жодино атаковали зомби - там прошел традиционный забег Zombie run

26.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Окраину Жодино атаковали зомби! Но не пугайтесь - все участники экзотического и яркого забега Zombie run остались целы и невредимы. Хотя путь по непростой пересеченной местности было пройти очень непросто. Соревнования уже давно полюбились белорусам, и особенно тем, кто не представляет жизнь без активного времяпровождения в выходной день. Репортаж - из самого сердца события.

Рассказывает Андрей Козлов: Если вдруг вы никогда не сталкивались с таким забегом, как Zombie run в Жодино, то лучше начинать знакомство изнутри. Особенно в тот момент, когда вся группа удирала  от настигающих их зомби. 

Ведь вот на старте незадолго до моментов, когда открывается загон для участников, а по-другому его и не назовешь, драйв его прочувствовать невозможно. Например, вот так стартовый городок выглядел минут на 10 ранее.

Сам забег не просто путь по дистанции, где на тебя нападают зомби и пытаются забрать три драгоценные жизни в виде ленточек. Здесь путешествие по ужасно непростой пересеченной местности, да и постоянные препятствия не дают расслабиться. Но финиш случится у каждого - где момент настоящего кайфа. 

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Теги: знакомства
 
 
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Окраину Жодино атаковали зомби! Но не пугайтесь - все участники экзотического и яркого забега Zombie run остались целы и невредимы. Хотя путь по непростой пересеченной...
 
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