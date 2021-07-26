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Кофе может подорожать из-за мороза в Бразилии

26.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Резкое похолодание в Бразилии повредило кофейные деревья и значительно сократит урожай зерен в следующем году. Как пишет Reuters, непредсказуемое снижение поставок от крупнейшего в мире производителя сырья приведет к росту цен. Внезапный мороз случился утром 20 июля. Как оценивают эксперты, в ответ на заморозки цены на кофе вырастут на 13 процентов - до максимума последних шести с половиной лет. Напомним, в течение всего сезона сельскохозяйственная промышленность в западном полушарии страдает от погодных аномалий. Это сказывается и на мировом рынке продуктов.

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Резкое похолодание в Бразилии повредило кофейные деревья и значительно сократит урожай зерен в следующем году. Как пишет Reuters, непредсказуемое снижение поставок...
 
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