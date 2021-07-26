|
Кофе может подорожать из-за мороза в Бразилии
26.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Резкое похолодание в Бразилии повредило кофейные деревья и значительно сократит урожай зерен в следующем году. Как пишет Reuters, непредсказуемое снижение поставок от крупнейшего в мире производителя сырья приведет к росту цен. Внезапный мороз случился утром 20 июля. Как оценивают эксперты, в ответ на заморозки цены на кофе вырастут на 13 процентов - до максимума последних шести с половиной лет. Напомним, в течение всего сезона сельскохозяйственная промышленность в западном полушарии страдает от погодных аномалий. Это сказывается и на мировом рынке продуктов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Резкое похолодание в Бразилии повредило кофейные деревья и значительно сократит урожай зерен в следующем году. Как пишет Reuters, непредсказуемое снижение поставок...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)