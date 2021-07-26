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Курсы валют на 26 июля - белорусский рубль укрепился ко всем основным валютам

26.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

К ситуации на валютном рынке. Белорусский рубль на торгах в пятницу укрепился к трем основным валютам. Итак, доллар стоит 2 рубля 51 копейку, евро - 2 рубля 96 копеек, и 3 рубля 41 копейку стоят 100 российских.


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К ситуации на валютном рынке. Белорусский рубль на торгах в пятницу укрепился к трем основным валютам. Итак, доллар стоит 2 рубля 51 копейку, евро - 2 рубля 96 копеек, и 3...
 
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