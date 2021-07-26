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C. Терентьев: Прямому авиарейсу Минск - Каир быть

26.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Прямому авиарейсу Минск - Каир быть! Сейчас стороны решают технические вопросы. Это в интервью "Главному эфиру" рассказал наш посол в Египте Сергей Терентьев. Кроме того, белорусам, которые путешествуют регулярными, а не чартерными рейсами, больше не придется ехать в Москву для получения египетской визы. Теперь ее можно будет поставить в аэропорту по прибытии. 


В Египте будут собирать белорусские автобусы


Также Сергей Терентьев анонсировал ряд крупных совместных проектов. На завершающей стадии - сборка наших автобусов в Каире. Они будут курсировать в новой административной столице. Производство рассчитывают начать уже в будущем году.

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Теги: Минск
 
 
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Прямому авиарейсу Минск - Каир быть! Сейчас стороны решают технические вопросы. Это в интервью "Главному эфиру" рассказал наш посол в Египте Сергей Терентьев. Кроме...
 
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