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C. Терентьев: Прямому авиарейсу Минск - Каир быть
26.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Прямому авиарейсу Минск - Каир быть! Сейчас стороны решают технические вопросы. Это в интервью
В Египте будут собирать белорусские автобусы
Также Сергей Терентьев анонсировал ряд крупных совместных проектов. На завершающей стадии - сборка наших автобусов в Каире. Они будут курсировать в новой административной столице. Производство рассчитывают начать уже в будущем году.
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Прямому авиарейсу Минск - Каир быть! Сейчас стороны решают технические вопросы. Это в интервью "Главному эфиру" рассказал наш посол в Египте Сергей Терентьев. Кроме...
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