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27 июля новый выпуск программы "Это другое" - разрушаем двойные стандарты и ставим на место нестабильных оппонентов

26.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Завтра на "Беларусь 1" не пропустите новый выпуск программы "Это другое". Разрушаем двойные стандарты и ставим на место нестабильных оппонентов. "Невероятная белорусская оппозиция" не знает, что еще придумать, чтобы вывести людей на улицы, заставить их нервничать и провоцировать власть. Коктейли Молотова не сработали, буллинг - тоже с нулевым эффектом, известны и практически все, кто затеял игру. Сейчас беглые придумывают разные ухищрения, чтобы организовать национальною забастовку и вывести людей на улицы. Для антуража - с пустыми, но звучащими кастрюлями. Но белорусы умнее.

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Завтра на "Беларусь 1" не пропустите новый выпуск программы "Это другое". Разрушаем двойные стандарты и ставим на место нестабильных оппонентов. "Невероятная...
 
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