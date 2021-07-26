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26 июня день архангела Гавриила: кому он являлся и зачем?

26.07.2021 10:49 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Память Собора архангела Гавриила приходится на 26 июня. Сам праздник вошел в церковную традицию после того как в XVII веке был освящен Константинопольский храм в честь этого Божиего угодника.Как известно из текстов Священного Писания, именно архангел Гавриил возвестил о том, что Сын Божий воплотится и спасет мир.

Кто такие ангелы?

26 июня день архангела Гавриила: кому он являлся и зачем?

На греческом "ангел" - это "вестник". В православии ангелами называются служебные духи Бога, которые призваны возвещать Его волю. Они созданы бестелесными, но могут являться людям - о таких встречах свидетельствуют библейские сюжеты.

По учению Церкви некоторая часть ангелов восстала против Творца и отпала от благого служения. Так появились падшие духи. Другая же часть ангелов верно служит Богу и Его творениям – людям.

Кому являлся Архангел Гавриил?

26 июня день архангела Гавриила: кому он являлся и зачем?

Из Библейских текстов известно, что архангел Гавриил сообщил Деве Марии о Воплощении Сына Божия. Поэтому вторая праздничная дата, когда Церковь поминает архангела Гавриила – это второй день после Благовещения. Как гласит Предание, Божий архангел в дальнейшем пребывал незримо с Богородицей и охранял Ее. Также он приходил во сне к ее мужу, Иосифу Обручнику, которого предупредил о преследовании Ирода и велел бежать в Египет.

Известны и другие случаи, когда Гавриил являлся людям. Он был отправлен к отцу Иоанна Предтечи – священнику по имени Захария. Ему он также возвестил Божию волю о рождении Господня Крестителя.

Также Гавриил был послан к Иисусу Христу, чтобы укрепить Его перед крестными страданиями. Православное учение говорит и о том, что именно архангел Гавриил сообщил позже женам-мироносицам радостную весть о Воскресении Христа.

Иконография Архангела Гавриила

26 июня день архангела Гавриила: кому он являлся и зачем?

Иконы Гавриила, которые датируются XII-XIII веками, относятся к "домонгольскому" периоду. Один из таких известных образов – это "Устюжское Благовещение".Святыня уцелела после татаро-монгольского нашествия, и сейчас находится в Третьяковской галерее.

26 июня день архангела Гавриила: кому он являлся и зачем?

Иногда архангел изображается в облачении диакона. Такой вид богослужебной одежды призван подчеркивать служебную функцию Гавриила. Крылья при этом символизируют скорость, необходимую для выполнения поручений Творца.

26 июня день архангела Гавриила: кому он являлся и зачем?

"Ангел Золотые волосы" - это тоже образ домонгольского периода. По мнению экспертов икона является «жемчужиной» иконографии того периода. Ее особенностью является и то, что волосы архангела покрыты штрихами из сусального золота. Примечательно, что в ранних изображениях иконы, датируемых III веком, у Гавриила отсутствуют и нимб, и крылья.

26 июня день архангела Гавриила: кому он являлся и зачем?

Следует отметить икону архангела Гавриила, написанную Феофаном Греком. Это известный византийский и русский иконописец, мастерски владеющий монументальной фресковой росписью. Его образ архангела Гавриила очень любят и чтят православные верующие. Святыня пребывает в Кремлевском Благовещенском соборе.

Фото из открытых источников

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На греческом "ангел" - это "вестник". В православии ангелами называются служебные духи Бога, которые призваны возвещать Его волю.
 
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