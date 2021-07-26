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Летний университет стартует в БГУ 2 августа

26.07.2021 12:03 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БГУ стартует Летний университет - 2021. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Участниками бесплатной интеллектуальной акции могут стать все желающие школьники, студенты, магистранты, аспиранты независимо от места проживания и учебы. На выбор предлагается 19 учебных дисциплин, подготовленных преподавателями 13 факультетов БГУ. Обучение начнется с 2 августа и пройдет в онлайн-формате на базе образовательного портала БГУ.

"Программа Летнего университета включает занятия по геоинформационным системам, интернет-маркетингу, палеонтологии, европейскому праву, международной конкуренции, электрохимии. Присоединиться к обучению можно на любом этапе. Выбор количества курсов неограничен. Для участия необходимо пройти регистрацию, создать учетную запись, указать электронный адрес и интересующую дисциплину", - рассказали в пресс-службе.

Проект организуется в третий раз и направлен на расширение и углубление знаний в области гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, а также освоение нового материала и создание условий для самообразования. По окончании обучения будут выданы сертификаты.

Организатором мероприятия выступает главное управление образовательной деятельности БГУ.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Обучение начнется с 2 августа и пройдет в онлайн-формате на базе образовательного портала БГУ.
 
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