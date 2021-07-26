Пассажирский самолет Минск - Анталья подал сигнал тревоги над Белгородской областью (обновляется)

Источник материала: БT

Пассажирский самолет рейсом Минск - Анталья подал сигнал тревоги над Белгородской областью. Мы следим за развитием событий.

Дополнено. Самолет Белавиа рейсом Минск - Анталья направляется в сторону Москвы. Борт будет садиться в московском аэропорту Домодедово. На борту Белавиа сработал датчик неисправности давления. По последним данным, на борту находится 207 человек, включая экипаж. Подавший сигнал тревоги самолет Белавиа рейсом Минск - Анталья сел в Домодедове на одном двигателе.

В Белавиа рассказали подробности незапланированной посадки самолета в Домодедово.

26 июля во время выполнения рейса В2-9215 из Минска в Анталию с 189 пассажирами и 7 членами экипажа на борту на самолете Boeing 737-800 сработала сигнализация о неисправности одного из двигателей. В соответствии с инструкциями экипаж принял решение об отключении двигателя, снижении до высоты в 8 тыс. футов и заходе на посадку в Домодедово. В 11:46 борт совершил посадку в московском аэропорту Домодедово. Пассажирам будет предоставлено питание, запасной самолет будет отправлен в самое ближайшее время для доставки пассажиров в Анталию, - говорится (в сообщении пресс-службы авиакомпании.





Авиакомпания "Белавиа" приносит извинения пассажирам, вылетевшим из Минска, а также ожидающим вылета в Анталии, за вынужденную задержку и предпримет все усилия для того, чтобы доставить пассажиров к месту назначения в максимально короткий срок.



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