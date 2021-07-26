ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Дожди и грозы ожидаются в Беларуси на этой неделе

26.07.2021 12:55 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси на этой неделе, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В Беларусь пришел очередной период жаркой погоды, который ожидается менее интенсивным и продолжительным, чем первый и второй. Первая волна, наблюдавшаяся с 18 до 26 июня, оказалась самой сильной в этом году - в ряде дней максимумы температуры на большей части территории страны достигали отметок плюс 35 градусов и выше, а максимальная температура воздуха в этот период составила плюс 37,1, что и стало новым рекордом для июня. Второй период жары наблюдался в июле и оказался более продолжительным (11 дней), но менее интенсивным. Максимальная температура в этот период была плюс 35,5 градуса", - рассказали синоптики.

Во вторник, 27 июля, через Беларусь будет смещаться атмосферный фронт, который обусловит ночью по западу, утром и днем на большей части территории страны кратковременные дожди, грозы. Местами ожидаются сильные ливни. Днем в отдельных районах возможен град. Ветер будет юго-восточный умеренный, при грозах порывистый, в дневные часы в отдельных районах шквалистое усиление 15-20 м/с. Температура воздуха в ночные часы составит плюс 15-21 градус, в дневные - 27-33 градуса.

Дожди и грозы ожидаются в Беларуси на этой неделе

В среду, 28 июля, фронтальный раздел продолжит смещаться по территории страны. На большей части Беларуси ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах сильные дожди, местами грозы. Ветер будет юго-восточный с переходом на западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 15-20 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 23-29, в отдельный районах плюс 30-31.

Как отметили в Белгидромете, в дальнейшем погодные условия на территории Беларуси будет определять теплая неустойчивая воздушная масса.

В четверг, 29 июля, местами по республике пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер будет западный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит плюс 13-20 градусов. Днем столбик термометра поднимется до 24-30 градусов, по юго-востоку до 32 градусов.

В пятницу, 30 июля, местами по стране также прогнозируются кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью будет 14-19 тепла, днем - 25-32, по северо-западу - 22-24 градуса.

В выходные дни температурный фон вернется к своей климатической норме, вместе с тем без локальных грозовых дождей не обойдется.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В выходные дни температурный фон вернется к своей климатической норме, вместе с тем без локальных грозовых дождей не обойдется.
 
Новости дня
Новости общества
 
Летний университет стартует в БГУ 2 августа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

25.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by