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Прокуратура возбудила 4,2 тыс. уголовных дел, связанных с экстремизмом и терроризмом - Швед

26.07.2021 12:55 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси возбуждено 4,2 тыс. уголовных дел, связанных с экстремизмом и терроризмом. Об этом сообщил сегодня журналистам генеральный прокурор Андрей Швед после доклада главе государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"На сегодняшний день возбуждено более 4200 уголовных дел, связанных с этими антиобщественными проявлениями. В суды уже направлено 803 уголовных дела в отношении 1116 человек, рассмотрено 704 уголовных дела в отношении 955 лиц", - сказал Андрей Швед.

Он подчеркнул, что прокуроры занимают принципиальную позицию, с учетом обстоятельств дела виновные, как правило, привлекаются к строгой уголовной ответственности. "Это связано в том числе и с реализацией принципа неотвратимости ответственности", - подчеркнул генеральный прокурор.

Органы прокуратуры продолжают принимать меры по установлению и розыску всех лиц, совершивших данные преступления. Андрей Швед отметил положительные результаты в этом направлении, в том числе выдачу обвиняемых другими странами.

Во время встречи с главой государства Андрей Швед доложил ему в том числе о расследовании попытки государственного переворота в Беларуси в 2020 году. По словам генерального прокурора, у прокуратуры в наличии бесспорная доказательная база по этим делам. "Следствие ведется объективно, полно, беспристрастно" - заявил он.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"На сегодняшний день возбуждено более 4200 уголовных дел, связанных с этими антиобщественными проявлениями. В суды уже направлено 803 уголовных дела в отношении 1116...
 
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