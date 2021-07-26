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В Беларуси МЧС будет выполнять задачи МВД

26.07.2021 14:07 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Сотрудники МЧС смогут выполнять те же задачи, что и правоохранители в случае, если будет угроза национальной безопасности.

Об этом рассказал в эфире СТВ министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский.  

По его словам, власть в стране пытались захватить негодяи, однако белорусское руководство, в том числе МЧС, не позволят этого сделать.

Наделение функциями силовиков сотрудников МЧС инициировало руководство по чрезвычайным ситуациям. Синявский напомнил, что МЧС входит в состав сил и средств, обеспечивающих нацбезопасность Беларуси.

«Как бы сложно ни было, какие бы мы задачи ни выполняли, мы - люди в погонах», - подчеркнул он.

Для выполнения данных задач уже выбраны расчеты, экипировка и вооружение. И в случае так называемых внештатных ситуаций спасатели будут «выполнять, как и органы внутренних дел, задачи по предназначению».

Основанием для появления у МЧС новых функций стали нововведения в законы Беларуси «О чрезвычайном положении» и «О военном положении». Министр МЧС отдельно подчеркнул, что на спасателей вместе с новыми служебными обязательствами распространится и действие закона «Об органах внутренних дел»: «по условиям применения физической силы, специальных средств, табельного оружия».

«Самое главное - сотрудники будут точно так же законодательно защищены от различного рода угроз», - отдельно выделил Синявский.

Глава ведомства назвал фашистскими бело-красно-белые флаги, которые приходится снимать работникам МЧС.

«Сегодня нормальный, разумный человек отдает себе отчет, что могло бы произойти с нашей страной, если бы, не дай бог, эти негодяи захватили власть в стране. Никто им позволить этого не даст, в том числе и МЧС», - подчеркнул министр. Он считает, что сложный этап уже позади.

 
 
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Сотрудники МЧС смогут выполнять те же задачи, что и правоохранители в случае, если будет угроза национальной безопасности.
 
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