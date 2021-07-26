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Рейс Минск - Анталья приземлился в Домодедове

26.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Самолет Белавиа, который выполнял рейс Минск - Анталья, благополучно приземлился в Домодедове. Пассажирский "Боинг-737"  подал сигнал тревоги над Белгородской областью. Срабатывание датчика неисправности заставило лайнер повернуть. Изначально борт направлялся в Воронеж, где планировалась его вынужденная посадка, однако впоследствии пилот изменил курс на Москву. Причиной посадки самолета стала сигнализация о неисправности одного из двигателей. На борту находились 189 пассажиров и 7 членов экипажа. 

Рейс авиакомпании "Белавиа", следовавший по маршруту Минск - Анталья, в 11:46 благополучно приземлился в аэропорту Домодедово. Самолет освободил взлетную полосу и находится на месте стоянки. Пассажиры будут доставлены в терминал. Аэропорт обслуживает рейсы в штатном режиме.

Как заявили в пресс-службе авиакомпании, пассажирам предоставят питание и в ближайшее время для доставки пассажиров в Анталью  будет отправлен запасной самолет.


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Теги: Минск
 
 
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Самолет Белавиа, который выполнял рейс Минск - Анталья, благополучно приземлился в Домодедове. Пассажирский "Боинг-737"  подал сигнал тревоги над Белгородской...
 
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