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Рейс Минск - Анталья приземлился в Домодедове
26.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Самолет Белавиа, который выполнял рейс Минск - Анталья, благополучно приземлился в Домодедове. Пассажирский "Боинг-737" подал сигнал тревоги над Белгородской областью. Срабатывание датчика неисправности заставило лайнер повернуть. Изначально борт направлялся в Воронеж, где планировалась его вынужденная посадка, однако впоследствии пилот изменил курс на Москву. Причиной посадки самолета стала сигнализация о неисправности одного из двигателей. На борту находились 189 пассажиров и 7 членов экипажа.
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Самолет Белавиа, который выполнял рейс Минск - Анталья, благополучно приземлился в Домодедове. Пассажирский "Боинг-737" подал сигнал тревоги над Белгородской...
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