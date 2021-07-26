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В Беларусь возвращается жара - на этот раз с грозовыми дождями
26.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Африканский зной уверенно возвращается в Беларусь. Он придет вместе с грозовыми дождями. В начале недели синоптики прогнозируют до плюс 33 градусов днем. Ночной максимум - 19 тепла. Жаркая погода сохранится до конца недели.
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Африканский зной уверенно возвращается в Беларусь. Он придет вместе с грозовыми дождями. В начале недели синоптики прогнозируют до плюс 33 градусов днем. Ночной...
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