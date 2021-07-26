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В Минской области прошли соревнования вальщиков леса
26.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Свое мастерство накануне продемонстрировали и вальщики леса. В Минской области состоялся чемпионат. Продемонстрировать виртуозное владение пилой приехали около 70 участников. Среди них - действующие чемпионы мира и республики, опытные профессионалы из лесхозов и начинающие вальщики.
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Свое мастерство накануне продемонстрировали и вальщики леса. В Минской области состоялся чемпионат. Продемонстрировать виртуозное владение пилой приехали...
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