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В Минской области прошли соревнования вальщиков леса

26.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Свое мастерство накануне продемонстрировали и вальщики леса.  В Минской области состоялся чемпионат. Продемонстрировать виртуозное владение пилой приехали около 70 участников. Среди них - действующие чемпионы мира и республики, опытные профессионалы из лесхозов и начинающие вальщики.

В этом году чемпионат проходил в 27-й раз. Абсолютным лидером областных соревнований "Лесоруб-2021" стал Клецкий лесхоз. В командном зачете 1 место завоевала команда Вилейского опытного лесхоза, 2 место - у вальщиков из Березино.
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Свое мастерство накануне продемонстрировали и вальщики леса.  В Минской области состоялся чемпионат. Продемонстрировать виртуозное владение пилой приехали...
 
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