|
Летевший из Минска в Анталью самолет Белавиа подал сигнал бедствия
26.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Самолет Белавиа, выполняющий рейс Минск - Анталья, благополучно приземлился в Домодедове. Пассажирский "Боинг-737" подал сигнал тревоги над Белгородской областью. Срабатывание датчика неисправности заставило лайнер повернуть. Изначально борт направлялся в Воронеж, где планировалась его вынужденная посадка, однако впоследствии пилот изменил курс на Москву. На борту, по уточненным данным, находятся 207 пассажиров.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самолет Белавиа, выполняющий рейс Минск - Анталья, благополучно приземлился в Домодедове. Пассажирский "Боинг-737" подал сигнал тревоги над Белгородской областью....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)