Летевший из Минска в Анталью самолет Белавиа подал сигнал бедствия

Источник материала: БT

Самолет Белавиа, выполняющий рейс Минск - Анталья, благополучно приземлился в Домодедове. Пассажирский "Боинг-737" подал сигнал тревоги над Белгородской областью. Срабатывание датчика неисправности заставило лайнер повернуть. Изначально борт направлялся в Воронеж, где планировалась его вынужденная посадка, однако впоследствии пилот изменил курс на Москву. На борту, по уточненным данным, находятся 207 пассажиров.



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