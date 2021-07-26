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Беременность на фоне вирусных гепатитов протекает благополучно - эксперт

26.07.2021 15:01 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беременность на фоне вирусных гепатитов в подавляющем большинстве случаев протекает благополучно, заявила доцент кафедры инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета кандидат медицинских наук Светлана Лукашик на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню борьбы с гепатитом (28 июля), передает корреспондент БЕЛТА.

"Вирусные гепатиты на фоне беременности в подавляющем большинстве случаев протекают благополучно, поскольку гормональный фон во время беременности меняется таким образом, что гормоны защищают и беременность у самой женщины, и в какой-то степени ребенка от инфицированности. Поэтому, как правило, переносится такая беременность благополучно", - сказала Светлана Лукашик.

Она отметила, что эта проблема беспокоит каждую женщину, которая знает о наличии какого-то хронического вирусного заболевания печени либо узнает об этом впервые на фоне беременности. "Не следует бояться этих состояний. Вирусный гепатит В на сегодня имеет пути профилактики, если того требует ситуация. Это профилактика может быть вплоть до медикаментозной, если вдруг обнаруживается ситуация, когда вирусный гепатит В протекает агрессивно на фоне беременности. Профилактика проводится в том числе и ребенку в самые первые минуты после рождения. Поэтому процент инфицирования детей вирусным гепатитом В крайне низкий", - сказала доцент кафедры.

Что касается вирусного гепатита С, он сам по себе не слишком часто передается, заметила Светлана Лукашик. Впрочем, эта ситуация затем также контролируется на амбулаторном этапе участковыми педиатрами и инфекционистами по месту жительства, добавила она.

Доцент кафедры призвала помнить о других путях передачи парентеральных гепатитов - парентеральном и половом.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Вирусные гепатиты на фоне беременности в подавляющем большинстве случаев протекают благополучно, поскольку гормональный фон во время беременности меняется...
 
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