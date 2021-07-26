Швед: во время ВОВ Германия нанесла Беларуси ущерб на $500 млрд

Материальный ущерб, нанесенный Германией Беларуси во время Великой Отечественной войны, составляет не менее 500 миллиардов долларов. Об этом заявил генпрокурор Беларуси Андрей Швед, передает БЕЛТА.

Швед рассказал, что сейчас Генеральная прокуратура страны продолжает изучать возможный материальный ущерб, который причинили Беларуси действия немецких войск во время ВОВ.

Генпрокурор заявляет, что после изучения всех архивных материалов (в том числе Нюрнберга), пришли к выводу, что сумма ущерба будет составлять не менее $500 млрд в нынешних ценах.

«Конечно, это для нас, может быть, не совсем естественная оценка определять ту боль, те страдания людей в каких-то эквивалентах, но это необходимо делать, чтобы в целом обозначить масштабы трагедии», - продолжил Андрей Швед.

Прокурор отмечает, что в ближайшее время будет подготовлен пакет документов, в которых рассказывается «о зверствах фашистов и их пособников в Беларуси, а также о деятельности современных неонацистов, их формах и методах по уничтожению белорусского государства». Данные документы будут переданы должностным лицам иностранных государств.

Напомним, 9 апреля Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту геноцида белорусов «в целях социальной и исторической справедливости» и признания страны пострадавшей от геноцида.

Через месяц Швед заявил, что уже установлены до сих пор живые «нацистские преступники», которые «были в списках и участвовали в деятельности карательных батальонов» в Литве и Польше. Также Генпрокуратура говорила о намерении предоставить в международные трибуналы доказательства, чтобы начать процедуру официального признания геноцида белорусского народа во время Второй Мировой войны.