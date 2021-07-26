ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минсельхозпрод начал мониторинг сохранности урожая

26.07.2021 16:09 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

26 июля, Щомыслица /Корр. БЕЛТА/. Минсельхозпрод начал проводить мониторинг сохранности урожая. Об этом сообщил журналистам заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун, который посетил с выездной комиссией поле ОАО "Щомыслицы" в Минском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

Минсельхозпрод начал мониторинг сохранности урожая
Владимир Гракун и Станислав Карпович

В поездке принял участие начальник главного управления технического прогресса и энергетики, государственного надзора за техническим состоянием машин и оборудования Минсельхозпрода Станислав Карпович.

"На сегодняшний день в Беларуси убрано практически 25%, намолочено 1,8 млн т. Аномальная жара повиляла на урожай зерновых. При ожидаемой урожайности 35 ц/га потеряли около 4 ц, - сказал Владимир Гракун. - Сейчас основной задачей является контроль за состоянием техники и избежание потерь урожая. Для этого на поля с сегодняшнего дня выезжают специальные группы от министерства, которые проверяют состояние комбайнов, во время уборки контролируют, сколько зерна теряет техника, после чего дают рекомендации по устранению проблем, если они были зафиксированы".

Минсельхозпрод начал мониторинг сохранности урожая

Как отметил Станислав Карпович, при выпуске зерноуборочного комбайна в поле обязательно должна быть проведена герметизация тех участков техники, которые могут допустить потери. "Зерноуборочные комбайны, как импортные, так и отечественные, направлены на минимизацию потерь, поэтому при правильной настройке любой механизм обеспечивает практически 100% сохранность", - рассказал начальник главного управления.

Минсельхозпрод начал мониторинг сохранности урожая

На выездном мероприятии также было отмечено, что все комбайны, которые числятся неисправными, в скором времени будут восстановлены. На базы райагросервисов и облагросервисов поступили необходимые части, которые позволят привести комбайны в рабочее состояние и вывести на поля.

Минсельхозпрод начал мониторинг сохранности урожая

Параллельно в Беларуси идет уборка озимого рапса и льна, заготовка кормов. Группы также будут проверять организацию работы в этих направлениях.-0-

Фото Рамиля Насибулина

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На сегодняшний день в Беларуси убрано практически 25%, намолочено 1,8 млн т. При ожидаемой урожайности 35 ц/га потеряли около 4 ц.
 
Новости дня
Новости общества
 
Белорусские инженерные войска готовятся к АрМИ-2021
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

25.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by