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Белорусские инженерные войска готовятся к АрМИ-2021

26.07.2021 16:09 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На базе 188-й инженерной бригады завершается подготовка к конкурсам "Инженерная формула", "Безопасный маршрут" и "Открытая вода" Армейских международных игр. Белорусы традиционно считаются одними из фаворитов в этих состязаниях. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Как рассказал командир 188-й гвардейской инженерной бригады гвардии полковник Александр Цагойко, подготовка команд к Армейским международным играм проходит с начала мая. "В этом году в составе команд гораздо больше военнослужащих срочной службы. На отборочных этапах они показали высокие результаты", - отметил он.

Состязание "Инженерная формула" представляет собой эстафету из шести инженерных машин. Расчеты преодолевают на технике различные препятствия, выполняют инженерные задачи и передают эстафету следующему расчету. На конкурсе "Безопасный маршрут" военнослужащие наводят мостовую переправу, проделывают проходы в завалах, выполняют множество других элементов. "Открытая вода" - состязания понтонных подразделений. Участники на инженерной технике преодолевают водную преграду на скорость, наводят мостовую и паромную переправы, переправляют на другой берег реки тяжелую военную технику.

Военнослужащие инженерных войск примут участие в АрМИ уже в седьмой раз. Они еще ни разу не возвращались домой без медалей. В прошлом году в конкурсе "Инженерная формула" наша команда завоевала золото.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Военнослужащие инженерных войск примут участие в АрМИ уже в седьмой раз. Они еще ни разу не возвращались домой без медалей.
 
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