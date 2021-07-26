Источник материала: БT

Белавиа прокомментировала подробности сегодняшнего инцидента с самолетом, выполняющим рейс Минск - Анталья. Как заявили в пресс-службе авиакомпании, около полудня борт успешно приземлился в аэропорту Домодедово. Всем пассажирам предоставлено питание. В ближайшее время ожидается запасной самолет.

Екатерина Радишевская, начальник службы авиакомпании Белавиа:

Во время выполнения рейса 9215 из Минска в Анталью со 189 пассажирами и членами экипажа на борту на самолете "Боинг 737-800" сработала сигнализация о неисправности одного из двигателей. В соответствии с инструкциями экипаж принял решение о снижении до безопасной высоты 8000 футов отключение двигателя и плавном заходе на посадку в аэропорт Домодедово.

Авиакомпания приносит извинения за вынужденную задержку и предпримет все необходимые меры, для того, чтобы доставить пассажиров к месту назначения в максимально короткий срок.





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