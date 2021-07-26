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Белорусские школьники завоевали 4 медали на международной олимпиаде по физике

26.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Золото, серебро и две бронзы. Команда из пятерых белорусских одиннадцатиклассников  завоевала сразу 4 медали на 51-й международной олимпиаде  по физике.  Состязание  в формате онлайн в этом году  принимала Литва. В знаниях соревновались участники из 76 стран. В международной физической олимпиаде мы участвуем уже 26 лет. Учитывая достижения белорусских школьников, в следующем году конкурс пройдет в нашей стране, в Минске

Елена Сенченко, главный специалист главного управления Министерства образования Беларуси: 

Команда Республики Беларусь с 1995 года принимает участие в международной физической олимпиаде.  За это время 130 участников приняли в ней участие, завоевав 117 наград, среди которых 14 золотых медалей, 30 серебряных, 51  бронзовая. 22 участника отмечены похвальными отзывами

Международная олимпиада по физике в 2022 году пройдет в Минске

Только в этом году  в международных предметных олимпиадах приняли участие  67 школьников. Они принесли 61 награду: 6 золотых медалей, 25 серебряных и 30  бронзовых. 


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Теги: Минск
 
 
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Золото, серебро и две бронзы. Команда из пятерых белорусских одиннадцатиклассников  завоевала сразу 4 медали на 51-й международной олимпиаде  по физике. ...
 
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