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Ситуация с самолетом «Белавиа»: что сейчас происходит в «Домодедово»
26.07.2021 17:01 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Сегодня утром борт белорусской авиакомпании «Белавиа» подал сигнал бедствия над Воронежской областью, а позже совершил вынужденную посадку в московском аэропорту. Мы собрали главное: что сейчас происходит в «Домодедово», в чем причина посадки и как комментирует ситуацию в «Белавиа».
«Самолет Boeing 737, направлявшийся из Минска в Анталию, подал сигнал бедствия над Воронежской областью. Самолет направляется в Воронеж, где, как ожидается, совершит вынужденную посадку», - такая информация
Через некоторое время
Белорусская авиакомпания рассказывает, что на борту находились 189 пассажиров и 7 членов экипажа. Во время полета сработала сигнализация о неисправности одного из двигателей, в связи с чем экипаж принял решение об отключении двигателя, снижении до высоты в 8000 футов и заходе на посадку в «Домодедово».
В Москве пассажиров обеспечили питанием, а авиаперевозчик сразу же пообещал в ближайшее время отправить запасной самолет.
«Авиакомпания «Белавиа» приносит извинения пассажирам, вылетевшим из Минска, а также ожидающим вылета в Анталии, за вынужденную задержку и предпримет все усилия для того, чтобы доставить пассажиров к месту назначения в максимально короткий срок», -
Примерно в 15 часов (по минскому времени) пресс-служба «Белавиа»
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Сегодня утром борт белорусской авиакомпании «Белавиа» подал сигнал бедствия над Воронежской областью, а позже совершил вынужденную посадку в московском...
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