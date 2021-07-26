Ситуация с самолетом «Белавиа»: что сейчас происходит в «Домодедово»

Сегодня утром борт белорусской авиакомпании «Белавиа» подал сигнал бедствия над Воронежской областью, а позже совершил вынужденную посадку в московском аэропорту. Мы собрали главное: что сейчас происходит в «Домодедово», в чем причина посадки и как комментирует ситуацию в «Белавиа».

«Самолет Boeing 737, направлявшийся из Минска в Анталию, подал сигнал бедствия над Воронежской областью. Самолет направляется в Воронеж, где, как ожидается, совершит вынужденную посадку», - такая информация поступила сегодня утром от источника в авиадиспетчерских службах.

Через некоторое время стало известно , что самолет «Белавиа» экстренно сел в Москве.

Белорусская авиакомпания рассказывает, что на борту находились 189 пассажиров и 7 членов экипажа. Во время полета сработала сигнализация о неисправности одного из двигателей, в связи с чем экипаж принял решение об отключении двигателя, снижении до высоты в 8000 футов и заходе на посадку в «Домодедово».

В Москве пассажиров обеспечили питанием, а авиаперевозчик сразу же пообещал в ближайшее время отправить запасной самолет.

«Авиакомпания «Белавиа» приносит извинения пассажирам, вылетевшим из Минска, а также ожидающим вылета в Анталии, за вынужденную задержку и предпримет все усилия для того, чтобы доставить пассажиров к месту назначения в максимально короткий срок», - написала пресс-служба авиакомпании.