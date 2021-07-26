Более Br76 тыс. поступило в бюджет за I полугодие после рассмотрения обращений граждан в КГК

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26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более Br76 тыс. поступило в бюджет в первом полугодии 2021 года по результатам рассмотрения обращений граждан и юридических лиц в Комитет государственного контроля. За аналогичный период прошлого года эта сумма превысила Br61 тыс., сообщили БЕЛТА в КГК.

В январе-июне текущего года в центральный аппарат Комитета госконтроля поступило 1445 письменных и устных обращений, в областные КГК - 1789, в органы финансовых расследований - 2726.

"Наиболее актуальными остаются вопросы деятельности предприятий и организаций, преимущественно - торговли и общественного питания, сельского хозяйства", - уточнили в КГК.

Что касается сферы торговли, то заявителей особенно волновали качество продукции и ее стоимость. В области сельского хозяйства больше всего обращений было из-за нарушений трудового законодательства, сокрытия падежа крупного рогатого скота, а также нарушений при хранении кормов. Так, после рассмотрения обращения в отношении руководителей сельхозорганизации Витебской области возбуждено уголовное дело по факту внесения в официальные документы заведомо ложных сведений о прирезке КРС для сокрытия падежа.

Не теряет актуальности проблематика ЖКХ. В частности, жительница Гродно с 2017 года несколько раз обращалась в ЖЭС по поводу залития квартиры через кровлю жилого дома. Однако только после ее обращения в Комитет госконтроля Гродненской области было проведено комиссионное обследование и выполнены работы по восстановлению покрытия кровли.

Более 7% обращений, поступивших в центральный аппарат КГК, касалось нарушений трудового законодательства, сроков выплаты зарплаты. Так, факты необоснованного ее начисления за учебные занятия подтвердились при рассмотрении обращения членов трудового коллектива средней школы Могилевской области. Директор школы и начальник отдела образования райисполкома освобождены от занимаемых должностей.

Всего за первое полугодие нынешнего года по итогам рассмотрения обращений граждан в Комитет госконтроля к административной ответственности привлечены 45 физических и юридических лиц, к дисциплинарной - 77, в том числе 5 - освобождены от занимаемой должности. Возбуждено одно уголовное дело.-0-