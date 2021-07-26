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26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске ежегодно проходят лечение около 1 тыс. пациентов с гепатитом С, сообщил журналистам заместитель главного врача по медицинской части Городской клинической инфекционной больницы Минска Святослав Вельгин, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Минске ежегодно пролечиваются около 1 тыс. пациентов с гепатитом С. Гепатита В несколько меньше", - сказал Святослав Вельгин.

По его словам, пациентам важно проходить наблюдение, если начнется прогрессирование заболевания, вовремя заметить его признаки. "Больше всего, конечно, мы боимся, когда заболевание прогрессирует в опухолевую стадию, поэтому пациенты ежегодно проходят ультразвуковое исследование печени, обследуются на наличие очаговых образований, есть биохимические маркеры прогрессирования заболевания", - отметил заместитель главного врача.

Святослав Вельгин заметил: очень важна приверженность лечению. Правильно проводимая терапия позволяет снижать риски прогрессирования заболевания, улучшает его исход, а при ряде инфекционных заболеваний, в частности, гепатите С - добиться полного излечения.

На базе Городской клинической инфекционной больницы работает кабинет вирусных гепатитов, который в ближайшее время должен трансформироваться в консультативно-диспансерное отделение вирусных гепатитов.

Заместитель главного врача призвал не заниматься самолечением, так как терапию вирусного гепатита можно считать высокой технологией: здесь очень много нюансов. "Это особая отрасль - инфекционная гепатология. Специалисты, которые не один год вращаются в этой сфере, знают очень много тонкостей, которые в интернете вы не прочитаете и не сможете все учесть. Чтобы не навредить себе, обращайтесь к квалифицированным специалистам в государственных, частных организациях", - добавил он.

Как отметила доцент кафедры инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета кандидат медицинских наук Светлана Лукашик, ситуация с любой хронической инфекцией, в данном случае речь идет о поражении печени, вирусных гепатитах, не статичная. Если в ткани печени идет воспалительный процесс, то это воспаление будет способствовать прогрессированию. "А прогрессирует хронический гепатит всегда в одном направлении: формируется цирроз печени и у некоторых пациентов (это не слишком большой процент случаев, но тем не менее он существует) - рак печени. Поэтому очень важно быстро и правильно пройти тестирование на вирусные гепатиты В и С и не затягивая ситуацию сразу же обращаться к врачу", - сказала она.

Доцент кафедры обратила внимание, что разработанные стратегии в отношении хронического гепатита и цирроза печени не только лечебные, но и профилактические. "И если такой пациент выздоравливает на стадии хронического процесса, это профилактирует развитие цирроза печени, рака печени, а следовательно продолжительность жизни будет достаточно высокой. И такое поражение печени не будет оказывать какого-то существенного влияния ни на качество, ни на прогноз жизни", - добавила она.

По словам Святослава Вельгина, сегодня доступны экспресс-тесты для диагностики вирусных гепатитов. Наряду с тестами на ВИЧ, их можно купить в аптеке. Также они есть стационарах, что значительно облегчает работу врача приемного отделения. Тесты, которые требуют забора крови, очень эффективны. По этому показателю к ним приближаются экспресс-тесты по слюне, они более доступны населению.

Всемирный день борьбы с гепатитом будет отмечаться 28 июля.-0-