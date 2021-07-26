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Минюст подал в суд иск о ликвидации ОО "Экодом"

26.07.2021 18:17 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции подало исковое заявление в Верховный суд о ликвидации Общественного объединения "Экодом", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минюста.

"Сегодня Министерством юстиции подано исковое заявление о ликвидации данного общественного объединения в Верховный суд", - сообщили в пресс-службе.

Как пояснили в Минюсте, в ходе контрольных мероприятий в отношении этого общественного объединения были выявлены нарушения законодательства об общественных объединениях и вынесено письменное предупреждение. ОО "Экодом" предлагалось их устранить до 20 июля этого года. Однако организация мер по устранению нарушений не предприняла.

По законодательству общественное объединение обязано не позднее чем в трехдневный срок по истечении срока устранения нарушений, установленного в письменном предупреждении, сообщить в регистрирующий орган об устранении нарушений, которые стали основанием для вынесения письменного предупреждения, и представить подтверждающие документы.

ОО "Экодом" в установленный трехдневный срок необходимых документов в Министерство юстиции не предоставило, тем самым повторно нарушило законодательство, добавили в пресс-службе.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Как пояснили в Минюсте, в ходе контрольных мероприятий в отношении этого общественного объединения были выявлены нарушения законодательства об общественных...
 
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