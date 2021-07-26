ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Страны СНГ укрепляют сотрудничество в обеспечении биологической безопасности

26.07.2021 18:17 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государства - участники Содружества Независимых Государств укрепляют сотрудничество в области обеспечения биологической безопасности. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

В этих целях в СНГ разрабатываются проекты заявления глав государств Содружества о сотрудничестве в области обеспечения биологической безопасности и совместного заявления министров иностранных дел об укреплении Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

Документы были накануне рассмотрены на заседаниях экспертных групп. В их обсуждении приняли участие представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ. Принятие документов позволит обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, охрану здоровья от воздействия опасных биологических факторов, а также мониторинг биологических рисков, что относится к приоритетным направлениям государственной политики стран СНГ.

В пресс-службе отметили, что Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении одобрена 26-й сессией Генеральной ассамблеи ООН 16 декабря 1971 года и вступила в силу 26 марта 1975 года. Она действует бессрочно и является важным элементом системы международной безопасности. В преамбуле конвенции ее участники заявили о решимости действовать в целях достижения эффективного прогресса на пути всеобщего и полного разоружения, включающего запрещение и ликвидацию всех видов оружия массового уничтожения.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Документы были накануне рассмотрены на заседаниях экспертных групп.
 
Новости дня
Новости общества
 
Справились на все 100 - успешные абитуриенты о своем отношении к учебе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

25.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by