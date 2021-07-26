ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Почти 400 тысяч тонн весит каравай Минской области

26.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Убрано более 20 % хлебных полей. Средняя урожайность зерновых - 37 с половиной центнеров с гектара. Скорее всего бункеры наполняются на пшеничных нивах. С гектара эта культура дает почти 45 центнеров. На юге региона  цифра еще больше. Кстати, щедрая клецкая земля принесла в закрома хозяйства "Кухчицы" еще один рекорд. Комбайновый экипаж Сергея Янучка и Виктора Жуковского первым в области намолотил 2 тысячи тонн зерна.

Всего хлеборобы Клецкого района освоили более 40 % площадей. "Золото" с полей убирают 76 экипажей, в том числе и 8 молодежных.  В целом же в центральном регионе во время жатвы работают более полутора тысяч комбайнов.


Читайте также: 



 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Убрано более 20 % хлебных полей. Средняя урожайность зерновых - 37 с половиной центнеров с гектара. Скорее всего бункеры наполняются на пшеничных нивах. С гектара эта...
 
Новости дня
Новости общества
 
Авто перевернулось в столице
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

25.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by