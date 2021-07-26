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Авто перевернулось в столице

26.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Авто перевернулось во время ДТП в Минске. На улице Короля женщина за рулем Toyota не справилась с управлением. Машина наехала на бордюр и оказалась на тротуаре, в результате чего авто опрокинулось. Водитель доставлена в медучреждение для осмотра медиками. По факту аварии проводится проверка. Всего за прошедшие выходные в Минске зарегистрировано более  60 ДТП, в которых 5 человек травмированы. Более  100 водителей получили штраф за превышение скорости.


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Теги: Минск
 
 
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Авто перевернулось во время ДТП в Минске. На улице Короля женщина за рулем Toyota не справилась с управлением. Машина наехала на бордюр и оказалась на тротуаре, в...
 
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