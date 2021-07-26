Авто перевернулось в столице

Источник материала: БT

Авто перевернулось во время ДТП в Минске. На улице Короля женщина за рулем Toyota не справилась с управлением. Машина наехала на бордюр и оказалась на тротуаре, в результате чего авто опрокинулось. Водитель доставлена в медучреждение для осмотра медиками. По факту аварии проводится проверка. Всего за прошедшие выходные в Минске зарегистрировано более 60 ДТП, в которых 5 человек травмированы. Более 100 водителей получили штраф за превышение скорости.





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