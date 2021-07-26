Молодого человека приговорили к 10 годам тюрьмы за акт терроризма на ж/д станции Озерище

Источник материала: БT

Десять лет лишения свободы за акт терроризма. Такой вердикт 26-летнему молодому человеку сегодня огласил суд Фрунзенского района Минска. По данным следствия, в ночь с 30 на 31 января обвиняемый бросил коктейль Молотова в танк, который стоял на платформе железнодорожной станции Озерище. Взрыва чудом удалось избежать. Бутылка с горючим попала в цель, однако военная техника была покрыта наледью, которая и помешала огню распространиться.

В ту ночь на платформе находилось 10 танков, в баке у каждого было порядка 1200 л топлива. ЧП могло обрести катастрофические масштабы.

Обвиняемый находится под стражей с 13 февраля. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.





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