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Прогноз погоды на 27 июля

26.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Погоду в Беларуси в основном будет определять атмосферный фронт, смещающийся с запада. 

Внимание!

Ожидаются неблагоприятные метеорологических явления - объявлен оранжевый уровень опасности.

Ночью по западу, утром и днем на большей части территории ожидаются грозы, местами сильные ливни, днем в отдельных районах - град. При грозах прогнозируется шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

В дневные часы во многих районах республики максимальная температура воздуха достигнет +30…+33 °С.


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Погоду в Беларуси в основном будет определять атмосферный фронт, смещающийся с запада.  Внимание! Ожидаются неблагоприятные метеорологических явления -...
 
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