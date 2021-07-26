Прогноз погоды на 27 июля

Источник материала: БT

Погоду в Беларуси в основном будет определять атмосферный фронт, смещающийся с запада.

Внимание!

Ожидаются неблагоприятные метеорологических явления - объявлен оранжевый уровень опасности.

Ночью по западу, утром и днем на большей части территории ожидаются грозы, местами сильные ливни, днем в отдельных районах - град. При грозах прогнозируется шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

В дневные часы во многих районах республики максимальная температура воздуха достигнет +30…+33 °С.





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