|
Прогноз погоды на 27 июля
26.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Погоду в Беларуси в основном будет определять атмосферный фронт, смещающийся с запада.
Внимание!
Ожидаются неблагоприятные метеорологических явления - объявлен оранжевый уровень опасности.
Ночью по западу, утром и днем на большей части территории ожидаются грозы, местами сильные ливни, днем в отдельных районах - град. При грозах прогнозируется шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
В дневные часы во многих районах республики максимальная температура воздуха достигнет +30…+33 °С.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Погоду в Беларуси в основном будет определять атмосферный фронт, смещающийся с запада. Внимание! Ожидаются неблагоприятные метеорологических явления -...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)