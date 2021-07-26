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Сдать кровь методом афереза привитые от COVID-19 доноры могут не ранее 30 дней после вакцинации

26.07.2021 18:57 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сдать кровь методом афереза привитые от COVID-19 доноры могут не ранее 30 дней после вакцинации. Такая информация размещена на сайте Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий, сообщает БЕЛТА.

"Донация (сдача) крови и ее компонентов после прививки от инфекции, вызванной COVID-19, возможна не ранее 30 дней после завершения полного курса вакцинации с использованием вакцин, применяемых в Беларуси", - говорится в сообщении.

Аферез - процедура, предусматривающая забор крови, отделение и сбор ex vivo нужного компонента (например, эритроцитов, плазмы или тромбоцитов) и возвращение остальных составных частей крови донору.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Аферез - процедура, предусматривающая забор крови, отделение и сбор ex vivo нужного компонента (например, эритроцитов, плазмы или тромбоцитов) и возвращение остальных...
 
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