Источник материала: БелТА

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сдать кровь методом афереза привитые от COVID-19 доноры могут не ранее 30 дней после вакцинации. Такая информация размещена на сайте Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий, сообщает БЕЛТА.

"Донация (сдача) крови и ее компонентов после прививки от инфекции, вызванной COVID-19, возможна не ранее 30 дней после завершения полного курса вакцинации с использованием вакцин, применяемых в Беларуси", - говорится в сообщении.

Аферез - процедура, предусматривающая забор крови, отделение и сбор ex vivo нужного компонента (например, эритроцитов, плазмы или тромбоцитов) и возвращение остальных составных частей крови донору.-0-