Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 57 районах Беларуси

Источник материала: БелТА

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на сегодняшний день действуют запреты и ограничение на посещение лесов в 57 районах. Это следует из данных оперативной карты, размещенной на сайте Минлесхоза, сообщает БЕЛТА.

Больше всего районов, где введен полный запрет, в Гомельской области - 16. Также в двух районах (Петриковском и Октябрьском) посещение лесов ограничено, а Брагинский, Лоевский и Житковичский открыты для отдыха и сбора лесных даров.

Ограничения действуют во всех 17 районах Гродненской обрасти, а также в 20 - Минской (исключение составил Логойский район).

В Брестской области запрет введен в двух районах - Пружанском и Березовском.

При этом на всей территории Витебской и Могилевской областей можно свободно посещать лесные массивы.-0-