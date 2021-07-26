Мининформ предложил заменить рекламу в иностранных ТВ-программах белорусскими соцроликами

Источник материала: БелТА

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предложение о замене рекламного контента в иностранных телепрограммах на социальные ролики белорусского производства опубликовано на сайте Министерства информации, сообщает БЕЛТА.

"В связи с вступлением в силу изменений в закон "О рекламе" в части запрета на размещение в иностранных телепрограммах, вещающих на территории Республики Беларусь, иностранной рекламы, распространители телепрограмм вправе заменить рекламу иностранного производства на белорусскую социальную рекламу", - сказано в сообщении.

Рекламодателем социальной рекламы является государственный орган, в компетенцию которого входят вопросы, освещаемые в социальной рекламе, и который обеспечивает производство, размещение (распространение) социальной рекламы.

Операторы электросвязи и поставщики услуг электросвязи, которые транслируют иностранные телепрограммы и хотят заменить иностранную рекламу в них на белорусскую соцрекламу, могут обратиться в соответствующий орган госуправления.

Примечательно, что еще в феврале 2020 года при обсуждении указанных изменений в законодательстве в должности председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Палаты представителей Геннадий Давыдько инициировал данное предложение о замене зарубежных рекламных роликов на социальные белорусские.-0-