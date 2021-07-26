Министр сельского хозяйства и продовольствия проведет личный прием граждан 29 июля в Орше

Источник материала: БелТА

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко проведет 29 июля личный прием граждан и представителей юридических лиц в Оршанском районном исполнительном комитете, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Министр будет принимать граждан по предварительной записи с 10.00 до 11.00 по ул. Александра Островского, д.2.

Записаться на прием можно по телефонам: (8-0216)-51-12-09; (8-0216)-56-38-32.-0-