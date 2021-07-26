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А. Швед в "Разговоре у Президента" расскажет о комиссии, которая вычислит финансовые потери Беларуси во время ВОВ
26.07.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Беларуси будет создана комиссия, которая займется вычислением масштабов финансовых потерь нашей страны в годы Великой Отечественной войны. Об этом нашим журналистам во время записи интервью для программы
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А. Швед в "Разговоре у Президента" расскажет о комиссии, которая вычислит финансовые потери Беларуси во время ВОВ
В Беларуси будет создана комиссия, которая займется вычислением масштабов финансовых потерь нашей страны в годы Великой Отечественной войны. Об этом нашим...
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