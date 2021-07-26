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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Солигорске подвели итоги фестиваля "Вытокі. Крок да Алімпа" Культурно-спортивный форум три дня гостил в городе шахтеров и охватил мероприятиями самые разные сферы. В программе праздника были творческие и...

Культурно-спортивный форум три дня гостил в городе шахтеров и охватил мероприятиями самые разные сферы.В программе праздника были творческие и художественные мероприятия, образовательные проекты и спортивные соревнования. Солигорск шестой из малых городов Беларуси, который принимал "Вытокі" - фестиваль, цель которого способствовать многостороннему развитию регионов, открывать таланты, расширять палитру отношений и встреч в отдаленных уголках Беларуси.О самых ярких моментах фестиваля в Солигорске - репортаж(видео).