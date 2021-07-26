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В Солигорске подвели итоги фестиваля "Вытокі. Крок да Алімпа"

26.07.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Культурно-спортивный форум три дня гостил  в городе шахтеров и охватил мероприятиями самые разные сферы. 

В программе праздника были  творческие и художественные мероприятия, образовательные проекты и спортивные соревнования. Солигорск шестой из малых городов Беларуси, который принимал "Вытокі" - фестиваль, цель которого способствовать многостороннему развитию регионов, открывать таланты, расширять палитру отношений и встреч в отдаленных уголках Беларуси. 

О самых ярких  моментах фестиваля в Солигорске - репортаж Натальи Бордиловской (видео). 


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Культурно-спортивный форум три дня гостил  в городе шахтеров и охватил мероприятиями самые разные сферы.  В программе праздника были  творческие и...
 
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