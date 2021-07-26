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В Солигорске подвели итоги фестиваля "Вытокі. Крок да Алімпа"
26.07.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Культурно-спортивный форум три дня гостил в городе шахтеров и охватил мероприятиями самые разные сферы.
В программе праздника были творческие и художественные мероприятия, образовательные проекты и спортивные соревнования. Солигорск шестой из малых городов Беларуси, который принимал "Вытокі" - фестиваль, цель которого способствовать многостороннему развитию регионов, открывать таланты, расширять палитру отношений и встреч в отдаленных уголках Беларуси.
О самых ярких моментах фестиваля в Солигорске - репортаж Натальи Бордиловской (видео).
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Культурно-спортивный форум три дня гостил в городе шахтеров и охватил мероприятиями самые разные сферы. В программе праздника были творческие и...
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