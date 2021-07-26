Почти 1,8 тыс. фур скопилось в очереди на выезд из Беларуси в ЕС

Источник материала: БелТА

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1780 большегрузов скопились в ожидании своей очереди на пересечение границы Беларуси с Литвой, Латвией и Польшей. Это следует из оперативной информации на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

По состоянию на 20.00 наиболее сложная ситуация сложилась на выезде в литовском направлении: в очереди более 1,3 тыс. фур. В том числе самая большая очередь - в "Каменном Логе", где скопилось свыше 380 грузовиков, и в "Привалке" - более 320. В "Котловке" очередь из более 280 фур, в "Беняконях" - свыше 220, "Видзах" - более 100.

Выезда в Латвию ожидают более 200 фур: в "Григоровщине" - 40, в "Урбанах" - 160 машин.

На белорусско-польской границе на 20.00 в очереди в пункте пропуска "Брузги" - более 200 грузовиков, в "Берестовице" - более 80.

Госпогранкомитет рекомендует водителям перед отправкой и при планировании маршрута следить на сайте за складывающейся обстановкой.-0-