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Швед: прокуратура всерьез возьмется за лизинговые компании и структуры по кредитованию населения

26.07.2021 22:19 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Органы прокуратуры всерьез возьмутся за лизинговые компании и финансовые структуры, которые под видом кредитования населения реализуют мошеннические схемы. Об этом заявил генеральный прокурор Андрей Швед в эфире программы "Разговор у Президента" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Работа в этом направлении только начинается. Мы все лизинговые компании и финансовые структуры, которые связаны с так называемым кредитованием населения в той или иной форме, проверим. Потому что мы выявили очень серьезную проблему, которая затрагивает интересы многих граждан. Фактически, прикрываясь якобы легальной формой кредитования, людей втягивают в мошеннические схемы, обогащаясь на незнании законов нашими гражданами", - отметил Андрей Щвед.

Как сообщалось ранее, в Генпрокуратуру с ноября 2020 года начали поступать многочисленные обращения граждан по вопросам, связанным с заключением и исполнением договоров лизинга. По результатам проверки установлена недобросовестная практика, когда коммерческие организации под видом лизинговой деятельности фактически предоставляли займы населению с нарушением требований законодательства. Отдельные субъекты хозяйствования в 2019-2020 годах в нарушение положений указа от 23 октября 2019 года №394 "О предоставлении и привлечении займов" вели деятельность по регулярному предоставлению займов, не будучи включенными Нацбанком в реестр микрофинансовых организаций и не имея соответствующего статуса.

В итоге Генпрокуратура выявила более 2 тыс. пострадавших. Среди них пенсионеры, люди с низкими доходами, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию.

"Дельцы на этих схемах зарабатывают миллионы долларов. На наш взгляд, это неправильно", - подчеркнул Андрей Швед.

В связи с этим генпрокурор в январе направил информацию председателю правления Национального банка об инициировании корректировки законодательства. Предложения Генпрокуратуры нашли отражение в указе от 25 мая 2021 года №196 "О сервисах онлайн-заимствования и лизинговой деятельности", которым внесены изменения в указ от 25 февраля 2014 года №99 "О вопросах регулирования лизинговой деятельности", - он вступает в силу с 29 ноября 2021 года.

А правоохранителям рекомендовано разобраться внимательнее в том, что происходит на этом рынке финансовых услуг.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Как сообщалось ранее, в Генпрокуратуру с ноября 2020 года начали поступать многочисленные обращения граждан по вопросам, связанным с заключением и исполнением...
 
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