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Более 300 уголовных дел возбудили прокуроры в этом году в связи с информнарушениями в интернете

26.07.2021 22:19 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В этом году прокурорами возбуждено более 300 уголовных дел, связанных с совершением преступлений в интернет-пространстве в сфере информации. Об этом заявил генеральный прокурор Андрей Швед в эфире программы "Разговор у Президента" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Важное направление всего правоохранительного блока и прокуроров в том числе - реагирование на различные информационные ресурсы, которые распространяют экстремистскую, недостоверную информацию и используются для дестабилизации обстановки.

"Прокурорами на сегодняшний день уже заявлено более 50 исков с тем, чтобы запретить деятельность (Таких ресурсов. - Прим. БЕЛТА). Все эти иски реализованы. Мы буквально каждый день мониторим интернет-пространство. При наличии малейших признаков того, что нарушаются требования законодательства по освещению в СМИ различных фактов и событий, немедленно реагируем", - сказал Андрей Швед.

"Если мы выявляем признаки преступлений - немедленно возбуждаем уголовные дела. Только по результатам мониторинга, проведенного в этом году, непосредственно прокурорами возбуждено более 300 таких уголовных дел. И эта работа с той же активностью будет продолжаться дальше", - заверил генпрокурор.

Он также подчеркнул, что одна из задач прокуратуры - координация деятельности правоохранительных органов, в том числе - в борьбе с проявлениями экстремизма, действиями, связанными с попыткой госпереворота, нарушениями общественного порядка.

Возбуждено более 4,2 тыс. уголовных дел, связанных с экстремизмом и терроризмом. Прокуроры в том числе поддерживают гособвинение по делам этой категории. "Мы действуем оперативно и принципиально. С учетом обстоятельств дела прокуроры, как правило, занимают принципиальную позицию. Может быть, кому-то она покажется жесткой. Но в условиях войны, которая сейчас объявлена нашему государству, эта позиция соответствует реалиям и реальной обстановке", - отметил Андрей Швед.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Важное направление всего правоохранительного блока и прокуроров в том числе - реагирование на различные информационные ресурсы, которые распространяют...
 
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