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Генпрокуратура утверждает, что БЧБ-символика была неотъемлемым элементом униформы карателей

26.07.2021 22:45 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генпрокуратура располагает доказательствами того, что бело-красно-белая символика была неотъемлемым элементом униформы карательных батальонов СС. Об этом заявил генеральный прокурор Андрей Швед в эфире программы "Разговор у Президента" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Генеральная прокуратура сейчас занимается сбором свидетельств и доказательств злодеяний фашистов и их пособников на белорусской земле в годы Великой Отечественной войны, в том числе для юридического признания факта геноцида белорусского народа в международном трибунале.

Одно из направлений этой работы - сбор доказательной базы "об использовании некоторыми карательными батальонами символики, шевронов бело-красно-белого цвета".

"Нами в архивных материалах получены бесспорные доказательства того, что вот эта символика - БЧБ мы ее называем - являлась неотъемлемым элементом униформы карательных батальонов СС. Это входило в описание, установленное фашистскими оккупантами, так и непосредственно мы получили фото- и видеоматериалы, где эсэсовцы и, к сожалению, наши белорусы, одетые в форму с бело-красно-белой символикой, были в составе подразделений, которые участвовали в карательных операциях", - сказал Андрей Швед.

Прокуроры продолжают сбор доказательств того, что такая БЧБ-символика является экстремистской и связана с нацизмом.

Надзорное ведомство намерено в ближайшее время подготовить большой пакет документов для должностных лиц иностранных государств, в которых будет рассказано о зверствах фашистов и их пособников в Беларуси, а также о деятельности современных неонацистов, их формах и методах по уничтожению белорусского государства.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Генеральная прокуратура сейчас занимается сбором свидетельств и доказательств злодеяний фашистов и их пособников на белорусской земле в годы Великой...
 
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