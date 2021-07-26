Источник материала: БT

Агентство теленовостей запустило традиционный "Дневник Олимпиады". Он выходит из Токио сразу после "Панорамы", причем ежедневно. Стать частью этого выпуска может каждый. Для этого на своей странице в Instagram публикуйте короткие ролики со словами поддержки белорусским спортсменам и выкладывайте их с хештегом #TVOIBY. Самые интересные мы покажем в наших дневниках.



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