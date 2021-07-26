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В белорусских вузах ажиотаж - идет прием документов

26.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В белорусских вузах  ажиотаж - здесь идет прием документов. Среди абитуриентов и обладатели сертификатов с высшим баллом на ЦТ. В этом году их стало больше - почти 400! У почти трех десятков поступающих абсолютный результат сразу по двум предметам. Как получить заветную сотню сразу по нескольким предметам, узнавала Татьяна Божко.


Кого больше радует высший балл на тестировании - ученика или учителя - сказать сложно. У Алексея Кишкурно из Смолевичей сразу два 100-балльных сертификата ЦТ - по химии и биологии. 

По естественным наукам у Алексея всегда было "отлично". А о том, что хочет стать врачом, задумался после 9-го класса. Тогда и начал подготовку к поступлению в медицинский университет. Признается, ее можно назвать интересным квестом. Подавать документы Алексей пошел в первые же дни вступительной кампании. Откладывать нет смысла - в успехе и своих способностях у абитуриента сомнений нет. 

Не стал неожиданностью 100-балльный результат на ЦТ по математике и для выпускника гродненской гимназии Максима Петляка. Хотя к самому тестированию, признается, специально не готовился. Багаж знаний позволял рассчитывать на высокий результат.


Максим Петляк, выпускник Гродненской городской гимназии: 


Я все свое свободное время уделял подготовке к Республиканской олимпиаде по информатике, которая мне дает право поступить  в любой ВУЗ в Беларуси. Можно сказать, информатика также развивает математические способности. Это одна из причин того, что я написал тестирование на высокий бал. Когда выходил из аудитории, я знал, что сидел целый час проверял, нашел некоторые ошибки. Естественно, не был уверен в полном балле. Однако предполагал высокую вероятность его.


Учитель математики Марта Козловская на протяжении семи лет помогала Максиму осваивать нелегкий материал, готовила к олимпиадам и конкурсам. Сегодня ученики, отмечает педагог, имеют большие возможности для развития и углубленного изучения предметов. Поэтому за будущее Максима была спокойна.

Всего в этом году высший балл на ЦТ набрали 379 абитуриентов.
 Из них 24 - стобалльники в квадрате, те, кто показал лучшие знания по двум предметам одновременно. Чаще всего абсолютный результат выпускники демонстрировали по иностранным языкам, математике и биологии. 




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Теги: Минск
 
 
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В белорусских вузах  ажиотаж - здесь идет прием документов. Среди абитуриентов и обладатели сертификатов с высшим баллом на ЦТ. В этом году их стало больше - почти...
 
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