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В Беларуси в уборочную кампанию активно включились все регионы страны. Урожаи в этом году выше прошлогодних. В среднем аграрии собирают по 33 центнера с гектара. На сегодняшний день убрана четверть всех площадей.

Первый экипаж-двухтысячник определился на жатве в Брестской области. Это уже второй рекорд Андрея и Виктории Кунц - на счету отца и дочери и первая тысяча в области. Семейный экипаж трудится в хозяйстве "Савушкина пуща" - одном из самых больших в Каменецком районе. В этом году 18-летняя Виктория, кстати, будущий агроном, впервые помогает в уборке хлеба. За отличную работу передовики получат премию - 30 и 15 базовых величин.





Юрий Наркевич, председатель Брестского областного Совета депутатов:





На сегодняшний день мы уже убрали более 40 %, урожайность 36 центнера с гектара. Это немного ниже прошлогоднего, но все равно достойный результат. Погода этого года сыграла свою роль. Наша самая главная задача на сегодня - убрать все без потерь.





В Брестской области намолочено более 485 тысяч тонн зерна. Экватор жатвы уже перешагнули аграрии Столинского и Ивановского районов, приближаются к этому рубежу в Березовском и Брестском районах.







