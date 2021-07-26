|
Первый экипаж-двухтысячник определился на жатве в Брестской области
26.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Беларуси в уборочную кампанию активно включились все регионы страны. Урожаи в этом году выше прошлогодних. В среднем аграрии собирают по 33 центнера с гектара. На сегодняшний день убрана четверть всех площадей.
Первый экипаж-двухтысячник определился на жатве в Брестской области. Это уже второй рекорд Андрея и Виктории Кунц - на счету отца и дочери и первая тысяча в области. Семейный экипаж трудится в хозяйстве "Савушкина пуща" - одном из самых больших в Каменецком районе. В этом году 18-летняя Виктория, кстати, будущий агроном, впервые помогает в уборке хлеба. За отличную работу передовики получат премию - 30 и 15 базовых величин.
Юрий Наркевич, председатель Брестского областного Совета депутатов:
На сегодняшний день мы уже убрали более 40 %, урожайность 36 центнера с гектара. Это немного ниже прошлогоднего, но все равно достойный результат. Погода этого года сыграла свою роль. Наша самая главная задача на сегодня - убрать все без потерь.
В Брестской области намолочено более 485 тысяч тонн зерна. Экватор жатвы уже перешагнули аграрии Столинского и Ивановского районов, приближаются к этому рубежу в Березовском и Брестском районах.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси в уборочную кампанию активно включились все регионы страны. Урожаи в этом году выше прошлогодних. В среднем аграрии собирают по 33 центнера с гектара. На...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)