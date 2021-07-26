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Как собрать более 42 центнеров с гектара - секреты высокого урожая зерновых от аграриев Гродненской области

26.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Заложили в закрома озимый ячмень и рапс, на очереди озимая пшеница. Лидером по намолотам традиционно является Гродненская область, здесь урожайность зерновых более 42 центнеров с гектара. Как организована работа на полях - в репортаже Юрия Карнеловича.


Последний осмотр техники прямо в поле, обсуждение задач на предстоящий день. Семейный экипаж Сергея и Дмитрия Кислушко из РСКУП "Волковысское" на время уборочной - единое целое. Сын Дмитрий уже давно живет в Гродно, но в середине лета обязательно берет отпуск, чтобы помочь отцу. И так уже на протяжении девяти лет. В этом сезоне замахнулись на очередной рекорд.

В закромах уже озимый ячмень и рапс. Обмолотили все без потерь - технику подготовили еще зимой. На поля здесь выводят сразу все комбайны. Зерновые созревают поэтапно и промедление даже в один день на конкретном участке способно значительно снизить намолоты. 

Озимая пшеница в этом году бьет все рекорды. Бункер комбайна заполняется всего за 10-15 минут. Для отвозки зерна даже задействовали свободные тракторы. При этом затраты на сушку сведены к минимуму. Комплексы работают только на очистку, в сутки принимают до 700 т.

Уборочный процесс в хозяйстве налажен непрерывно. Сразу же за комбайнами на поля выходят пресс-подборщики. Солому тюкуют и вывозят на фермы.

Аграрии уверяют, главный на уборке это все-таки человек. Поэтому сделано все, чтобы механизаторы работали в комфортных условиях. Горячие обеды - строго по расписанию и прямо в поле. Местные повара даже меню составляют по заявкам. 


Татьяна Куратчик,  заведующая столовой РСКУП "Волковысское":


Меню составляем каждый день, чтобы нашим механизаторам нравилось. Готовим очень вкусно, по-домашнему, как жены дома. Сегодня у нас по меню борщ холодный, на второе - жаркое (картошка с мясом), салатики.


Полностью завершить уборочную в хозяйстве планируют уже через две недели. Часть нового урожая направят в счет госзаказа. Также заложат будущий семенной фонд, а оставшееся зерно станет хорошей базой для развития животноводства. 




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Теги: Гродно
 
 
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Заложили в закрома озимый ячмень и рапс, на очереди озимая пшеница. Лидером по намолотам традиционно является Гродненская область, здесь урожайность зерновых...
 
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