Источник материала: БT

Вот не зря же говорят: лучшая защита - это нападение. Беглая оппозиция и соседние с нами страны Балтии не перестают штамповать голословные обвинения в том, что Беларусь сознательно наводняет Литву и Латвию нелегальными мигрантами с Ближнего Востока. Уже не только официальные структуры Беларуси, но и патриотические общественные организации нашей страны разъяснили соседям реальное положение дел. Но самое интересное - то, что бизнес на мигрантах из Беларуси в самом деле существует. И ведут его обосновавшиеся в Литве и Латвии наши беглые змагары в тесном контакте с мошенническими структурами этих стран.

Здравствуйте!







Максим Осипов приветствует вас. Вас - каждого, кто может и готов постоять за Беларусь, кто стоит за нее. И рассказать о тех, кто бежит.





Конечно же, не все. Тем, кто честно жил и работал, кто продолжает добросовестно трудиться, радоваться жизни и растить детей, опасаться нечего. И бежать незачем.

А те, кто бегут - именно трудовые резервы. Резервы украинских служб такси и польских плантаций, латвийских дорог и литовских туалетов. Это массовка для акций и гей-парадов у белорусских посольств и западных ведомств, питательный бульон для спецслужб Запада и главный контингент его же алкомаркетов.



Контингент, в котором все: от элегантных и изысканных "отцов белорусской демократии", предпочитающих перемещаться пусть и в багажниках, но посольских лимузинов, а пить пусть за счет литовских налогоплательщиков, но от души, до рядового уличного мяса, которому крыша - небо голубое и бчб-шатер.



Впрочем, в определенной последовательности им не откажешь: в подобных условиях змагары жили всегда. Почему они бегут, понятно из кадров недавних обысков, прокатившихся по логовам "невероятных". Различные полезные приспособления для экстремизма, фашистские кресты, книги Гитлера и полицаев-изменников, а также сопутствующая им на белорусской земле БЧБ-атрибутика. В этом также есть несомненная историческая преемственность. Как и в том, что за подобным всегда наступает возмездие. Так было в 1944-м, когда не успевшие сбежать со своими евробоссами "тутэйшыя" пачками отправлялись на лесоповал, а то и на виселицы в центре Минска. Так есть в 2021-м, когда их идейные последователи извлекаются правоохранителями из подвалов большого города и трущоб истории.



У них был почти год на осознание и на раскаяние. Но они пошли в атаку, ступили на путь терроризма и тем самым перешли черту. А с террористами, как известно, разговор короткий.



Впрочем, не стоит эту публику именовать крысами. Все-таки крысы - умные, чуткие и весьма осторожные существа. И на своих сородичах, попавших в капкан, они не наживаются. А вот у "невероятных" подобное сплошь да рядом. Тот же экстремист Мотолько, давно упорхнувший на западные харчи, сдающий одного за другим своих подельников и осведомителей (один слив Протасевича с подругой чего стоит) и поднаторевший на финансовых аферах, решил заработать и на бегущих. Вместе с подельниками и соратниками он немедленно объявил "экстренный личный сбор на цели релокейт".



И тут речь, как вы понимаете, идет не о билетах, прямо уточняют мошенники, давая тем самым понять, что ни о финансовом контроле за собой, ни о гарантиях качества своих "услуг" говорить не приходится. И ведь не подкопаешься.



Впрочем, Мотолько и Ко - далеко не единственные. Недавно стало известно, как другие мошенники развели группу белорусских айтишников, собиравшихся перебраться в Латвию и Литву. Бегущим обещали решить вопросы переезда, размещения и взаимоотношений с полицией, а вместо этого слили списки беглецов той же полиции и погранслужбе.



Впрочем, и у обосновавшихся уже в Европе "отцов белорусской демократии" положение не лучше. Цитирую осведомленный телеграм-канал, заслуживающий уважения:



"Красно-белые гиены продолжают яростно бросаться друг на друга в попытках перетянуть финансовый прокорм в свою сторону. Они уверены, что на дальних подступах к "демократии" происходит бурный распил кормушки наиболее предприимчивыми дельцами из состава беглого БЧБ-шабаша". При этом дельцы дают столь же "дельные" советы тем, кто еще не просек всю сущность БЧБ-бесов, но и бежать из страны не собирается. Оказывается, поучаствовать в строительстве "Новой Беларуси" по силам каждому.







Для этого всего-то нужно:

- не платить Минтрансу за проезд;



- массово уйти в отпуска (на сэкономленное на талонах);



- перестать платить коммуналку;



- забирать деньги из банков.





Последний совет как раз в точку. Деньги протестунам-неплательщикам очень скоро понадобятся на покупку нового жилья после выселения из неоплаченного старого.



Но это, согласитесь, ненужные детали для тех, которые бегут.





